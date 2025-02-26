У Луцьку вулицю Мечникова перейменували на честь волинського митця
Міськрада також оголосила про закриття восьми вулиць, яких більше не існує
До теми
У Луцьку вулицю Мечникова перейменували на честь волинського митця Бориса Ревенка. Остаточно назву вулиці змінять 1 травня. Відповідне рішення ухвалили 26 лютого під час пленарного засідання Луцької міської ради.
«Ухвалено рішення про перейменування вулиці Мечникова у Луцьку на вулицю Бориса Ревенка без зміни нумерації будинків з 1 травня 2025 року», – йдеться у повідомленні міськради.
Крім того, депутати оголосили про закриття у Луцьку восьми вулиць, яких більше не існує:
- вулицю Горішня;
- вулицю Корецька;
- вулицю Глазунова;
- майдан Незалежності;
- вулицю Липинська;
- вулицю Гнідава станція;
- провулок Струтинської;
- провулок Смєлякова.
Додамо, що Борис Ревенко – український кіно- та відеооператор, фотограф, журналіст, режисер національної аматорської кіностудії «Волинь». Заслужений працівник культури України. Митець народився 25 квітня 1937 в селі Журжинці Черкаської області, а помер 4 червня 2015 у Луцьку.