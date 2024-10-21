Ввечері у неділю, 20 вересня, із вікна багатоповерхівки в Луцьку випав чоловік. Наразі потерпілий перебуває у реанімації й до тями досі не приходив. Про це ZAXID.NET розповіла речниця поліції Волині Ольга Бузулук.

«Інцидент трапився на вулиці Рівненській близько 23:00. Із невстановлених поки причин 24-річний чоловік випав із вікна восьмого поверху. Попередньо відомо, що потерпілий не проживав у цьому будинку і сам він родом із села Підгайці Волинської області», – зазначила Ольга Бузулук.

Наразі волинянин перебуває у реанімації.

Як уточнили у пресслужбі поліції, слідчі кваліфікують справу як нещасний випадок. Усі обставини події наразі з’ясовують.