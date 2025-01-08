У вівторок, 7 січня, синоптики зафіксували у Луцьку перший у цьому році температурний рекорд. Стовпчики термометрів цього дня піднялися до +8,4°C.

Як повідомили синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології, досі найвищою температура повітря 7 січня була у 1999 році. Тоді показник становив +8,1°C.

За інформацією Укргідрометцентру, історичні температурні рекордні для цієї дати зафіксували не лише у Луцьку, але й низці інших міст. Зокрема, у Рівному, Львові, Івано-Франківську, Вінниці, Миколаєві, Сумах тощо.

Додамо, що 9-10 січня у Волинській області середня температура вдень сягатиме +10°C, а вночі знизиться до -1°С. Синоптики попереджають про дрібний дощ зі снігом. У суботу, 11 січня, весь день у Луцьку буде хмарним. І вночі, і вранці в середньому буде +1°C. У неділю очікується дрібний сніг та -1°C.