Стрільця затримали 4 вересня у центрі Луцька

У середу, 4 вересня, на проспекті Соборності у середмісті Луцька затримали підозрюваного в обстрілі співробітників міського ТЦК. За скоєне місцевому мешканцю загрожує довічне позбавлення волі. Про це повідомили у поліції Волинської області.

За даними поліції, зловмисником виявився 40-річний місцевий житель. Розшукати чоловіка вдалося завдяки оперативним заходам, які проводили слідчі спільно зі співробітниками кримінального аналізу. Зброю у підозрюваного вилучили та скерували на експертизу. Правоохоронці наразі встановлюють мотиви його злочину. На оприлюдненому поліцією фото видно, що у підозрюваного вилучили помпову рушницю.

За фактом посягання на життя військовослужбовця триває досудове розслідування, розпочате за ст. 348 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає в ід 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, вночі 27 серпня невідомий відкрив вогонь із невстановленої зброї по військовослужбовцях, які несли службу з охорони Луцького обʼєднаного міського ТЦК та СП. У результаті зловмисник поранив 55-річного військового, а сам із місця події втік. Пошукова операція тривала тиждень.