У львівських медзакладах облаштували 22 кімнати для годування та перевдягання немовлят

У поліклініках та амбулаторіях облаштовують кімнати для батьків з немовлятами

У 22 львівських комунальних медичних закладах облаштували кімнати, де батьки можуть годувати та перевдягати немовлят. Ще у 15 медзакладах для таких потреб пристосують кабінети сімейних лікарів. Про це 8 листопада під час засідання сесії Львівської міської ради розповів начальник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб.

Нагадаємо, у травні цього року петиція про облаштування кімнат матері і дитини у поліклініках та амбулаторіях міста набрала необхідні для розгляду 500 голосів. 20 вересня депутати міської ради підтримали цю петицію.

За словами Володимира Зуба, в 11 львівських комунальних поліклініках та амбулаторіях уже створили кімнати, де батьки можуть годувати та переодягати дітей. Зокрема, такі кімнати діють у поліклініках №1 (Руська, 20), №2 (вул. Мазепи, 25), №4 (вул. Паркова, 1), №5 (вул. Чупринки,43), сімейних амбулаторіях на вул. Виговського, 41, вул. Любінській, 94, Тернопільській, 9 та вул. Грушевського, 48 у смт Рудно, у дитячих відділеннях міських поліклінік на вул. Хімічній, 7-а, вул. Римлянина, 2 та у Львівській міській дитячій клінічній лікарні на вул. Пилипа Орлика, 4.

Ще у 10 медзакладах в кабінетах «Здорової дитини» забезпечені аналогічні умови: у поліклініці №4 (пр. Червоної Калини, 68), у поліклініках 6-ї міської лікарні (вул. Медової печери,1 та вул. Галицька, 15 у Винниках), в амбулаторіях на вул. Польовій, 29, Варшавській, 56, Шевченка, 116, Панча, 16, вул. Навроцького, 23 та вул. Ягідній, 8 у Брюховичах. Ще одну кімнату матері і дитини обладнали у кабінеті «Школи імунізації» у 5-ій міській клінічній лікарні на вул. Чупринки, 61.

За словами Володимирва Зуба, ще дві кімнати матері та дитини заплановано відкрити до 1 грудня у міських поліклініках №2 на вул. Симоненка, 4 та у п’ятій поліклініці на вул. Виговського, 32. Ще у 15 медзакладах у разі потреб для годування та перевдягання малюків будуть використовуватись кабінети сімейних лікарів, які будуть вільні від прийому пацієнтів.