Кожен може посадити город навіть у місті

У львівській бібліотеці «Сад», що в Рясному, працює міні-банк насіння. Читачі приносять сюди власноруч зібране насіння квітів та городини, а інші можуть позичити його. Про це повідомляє Суспільне.

Ідея встановити спеціальну шафку, де охочі зможуть лишати і брати насіння, виникла після новини про те, що росіяни зруйнували банк насіння у Харкові.

Першим насінням міні-банк поповнив львівський активіст Юрій Семашко, який наприкінці листопада приніс в бібліотеку насіння гарбузів. Зараз у бібліотеці є також насіння чорнобривців, в’юнків тощо.

«Під час вибухів нищиться велика кількість зелених насаджень, відбувається руйнація всього. І важливо зберегти принаймні те, що ми вже маємо, і розмножити це. Таку ініціативу ми запроваджуємо не лише, щоб ділитися, а й щоби зберегти різноманіття сортів насіння. Зробимо нашу країну квітучою», – говорить завідувачка бібліотеки Оксана Заграй.

Окрім насіння, у бібліотеку можна приносити рослини для обміну або саджанці. У майбутньому в бібліотеці хочуть створити міні-городи, де кожен відвідувач зможе посадити свою рослину.

Для тих, хто хоче розвивати міські сади і городи у Львові ГО «Плато» підготувала збірку корисних порад та ідей для початківців. До неї увійшло 10 швидких, дешевих та дієвих рішень про вирощування рослин, раціональне використання ресурсів, підтримку біорізноманіття та зонування просторів. Завантажити збірку можна за посиланням на сайті організації.

Додамо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україні з'явилась ініціатива «Сади перемоги», коли українці вирощують їстівні рослини для власного забезпечення продуктами. В Україну ідея прийшла із досвіду інших воєн, зокрема – Другої світової, коли мешканці міст у різних країнах вирощували городину і садовину на кожному вільному клаптику землі.