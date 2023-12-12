У Львівській міськраді розповіли про майбутній простір Євгена Коновальця у центрі міста
Новини Львова від ZAXID.NET за 12 грудня
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У вівторок, 12 грудня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- «Горлівка – це Україна!» Бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила зі Львівщини відбили один з териконів та захопили важливі позиції росіян у межах Горлівки на Донеччині.
- «Швидкі» на передову. У Львові компанія SoftServe та її благодійний фонд «Відкриті очі» передали військовим на передову 25 автомобілів швидкої допомоги.
- Масштабний збій у Kyivstar. Із самого ранку зникли зв'язок та мобільний інтернет по усій країні.
- В пам'ять про Євгена Коновальця. Поруч із першим корпусом Львівської політехніки облаштують громадський простір на честь видатного українця.
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