Мирослав Карпінський замінив Іванну Герус, яка склала мандат

На засіданні Львівської облради у вівторок, 27 лютого, склав присягу новий депутат від партії «Голос» Мирослав Карпінський.

Представник Львівської обласної ТВК зачитав постанову про реєстрацію Мирослава Карпінського депутатом Львівської облради, після чого він склав присягу.

45-річний кандидат від «Голосу» Мирослав Карпінський замінив депутатку Іванну Герус, яка склала мандат. Новий депутат зі Стрия, де працює директором ДП «Екран-Вікносвіт», що займається виробництвом вікон. Також він є співзасновником родинної благодійної організації «Фонд Карпінських».