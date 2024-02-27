У Львівській облраді склав присягу новий депутат від «Голосу»
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Мирослав Карпінський замінив Іванну Герус, яка склала мандат
На засіданні Львівської облради у вівторок, 27 лютого, склав присягу новий депутат від партії «Голос» Мирослав Карпінський.
Представник Львівської обласної ТВК зачитав постанову про реєстрацію Мирослава Карпінського депутатом Львівської облради, після чого він склав присягу.
45-річний кандидат від «Голосу» Мирослав Карпінський замінив депутатку Іванну Герус, яка склала мандат. Новий депутат зі Стрия, де працює директором ДП «Екран-Вікносвіт», що займається виробництвом вікон. Також він є співзасновником родинної благодійної організації «Фонд Карпінських».
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