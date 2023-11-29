Львівська обласна ТВК провела засідання 28 листопада, однак провалила більшість питань порядку денного

Львівська обласна ТВК на засіданні у вівторок, 28 листопада, визнала обраним депутатом Львівської облради кандидата від «Голосу» Мирослава Карпінського. Він замінить Іванну Герус, яка добровільно склала мандат. Голосування щодо двох інших кандидатів в депутати – Миколи Фрея та Олега Іваша від «Європейської солідарності» – комісія провалила.

Як розповів керівник проектів громадянської мережі «Опора» Тарас Радь, 28 листопада обласна ТВК втретє спробувала прийняти рішення про визнання обраними депутатами Львівської облради кандидатів Миколи Фрея, Олега Іваша і Мирослава Карпінського. Під час першої спроби 21 листопада засідання не відбулось через відсутність кворуму, а під час другої 23 листопада – кворум був, проте комісія провалила голосування за усі три питання порядку денного.

Першого кандидата мають визнати обраним на вимогу Центральної виборчої комісії за підсумками скарги «Європейської солідарності», а другого – відповідно до рішення Львівського окружного адміністративного суду за позовом самого кандидата.

У результаті члени ТВК одноголосно проголосували за визнання обраним депутатом обласної ради кандидата від «Голосу» Мирослава Карпінського замість Іванни Герус. Проте для набуття ним депутатських повноважень ТВК має прийняти ще одне рішення – про реєстрацію його депутатом.

Натомість питання про визнання обраними депутатами Миколи Фрея та Олега Іваша від «Європейської солідарності» не набрали достатньої кількості голосів. Олег Іваш має замінити померлого Володимира Квурта, а Микола Фрей – засудженого Михайла Дзюдзя.

«Таким чином кількість «підвішаних» депутатських мандатів надалі залишається три, проте Мирослав Карпінський просунувся на один крок до набуття депутатських повноважень», – зауважив Тарас Радь.

Процес заміщення «підвішаних» депутатських мандатів Львівської облради тягнеться вже понад півтора року і через бездіяльність виборчої комісії він постійно затягується.