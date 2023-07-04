Іванна Герус склала мандат за власним бажанням

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 4 липня, ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень депутатки від «Голосу» Іванни Герус. Раніше депутати відкладали прийняття цього рішення, виявляючи бажання заслухати звіт своєї колеги, яка складає мандат. Однак зараз 43 обранці підтримали припинення повноважень Іванни Герус без її доповіді та обговорення.

Ще в лютому 36-річна депутатка від «Голосу» Іванна Герус, яка очолювала комісію з питань освіти заявила, що складає мандат, оскільки хоче повністю присвятити себе роботі в благодійному фонді.

Раніше Львівська облрада позбавила мандатів депутатів від «Європейської солідарності» – втікача Миколу Седіла і бізнесмена Григорія Козловського. Після смерті депутата, голови бюджетної комісії Володимира Квурта, загалом у фракції «ЄС» вакантні три місця. Також депутати достроково припинили повноваження депутата від УГП Юрія Фольварочного.

Рішення щодо наступників має прийняти обласна виборча комісія.