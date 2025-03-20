37-річний Вадим Табакера повернувся на роботу в Львівську ОВА

Новим директором департаменту економічної політики Львівської ОВА призначили 37-річного Вадима Табакеру. Він працював у ЛОВА чотири роки і звільнився у серпні торік.

Як повідомила пресслужба департаменту, Вадим Табакера офіційно повернувся на роботу в Львівську ОВА із четверга, 20 березня. Своєю чергою, тимчасова очільниця департаменту Галина Ширончук стала заступницею директора.

Нагадаємо, попереднім директором департаменту економічної політики Львівської ОВА був 38-річний Орест Гринів. Він помер 17 грудня 2024 року внаслідок важкої хвороби.

Вадим Табакера до роботи в ЛОВА був заступником голови Радивилівської РДА. У Львівській ОВА він працював чотири роки і як заступник керівника департаменту займався житлом для переселенців та співробітництвом між громадами області.

У серпні 2024 року він звільнився й перейшов на роботу в проєкт, який підтримувала американська організація USAID.