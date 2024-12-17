У вівторок, 17 грудня, на 39-році життя помер керівник департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації Орест Гринів. Про це повідомив голова ЛОВА Максим Козицький і зазначив, що Гринів помер внаслідок тяжкої хвороби.

«Світла людина. Природжений лідер, який завжди був прикладом для інших, об’єднував навколо себе колег і друзів, надихав своєю працелюбністю та відданістю справі. Той, за ким йшли інші, кому довіряли й кого поважали. Відповідальний, мудрий і щирий. Непоправна втрата для всіх, хто з ним працював і знав його особисто. Вічна пам'ять! Щирі співчуття рідним та близьким», – написав Максим Козицький.

Зазначимо, що Орест Гринів працював у ЛОВА з 2019 року. З вересня 2024 року він очолював департамент економічної політики.