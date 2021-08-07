У суботу, 7 серпня, у Парку культури ім. Богдана Хмельницького відбувся парад собак. Серед чотирилапих — вірні друзі військових 80 бригади, кінологів і патрульної поліції.

Бойовий шлях Волі та її хазяїна Віталія Любенка почався в 2015 році, коли тривала шоста хвиля мобілізації. Перед нею чоловік і собака тренувались на Житомирському полігоні, відтак вирушили під Горлівку.

«Там вона отримала контузію, зірвавши розтяжку. Втратила слух, але він потім, слава Богу, відновився. Собака попереджав нас про наближення тварин чи людей. Звісно, ти не можеш тримати тепловізор біля ока всю ніч, тому ми дослухались до Волі, яка сповіщала нам про небезпеку, й були напоготові», – розповідає військовий Віталій Любенко.

Бельгійська вівчарка Барс — пес кінологів. Він уже п'ять років шукає наркотики. Для того, щоб робити це швидко, має щоденні тренування.

«Так треба, щоб він не забував запахи, які повинен виявляти. Їхали ми також у зону ОСС, де шукали заборонені речовини на блокпостах. Барс обнюхував транспорт та багажі», – каже інспектор-кінолог Андрій Симчук.

Парад військових собак у Парку культури роблять вперше. Участь в ньому взяли близько 20 тварин.

«Заради вірних друзів наших військових ми і влаштували таке свято. Хочемо, щоби про їхні подвиги знало більше людей», – зазначила співорганізатока події Ірина Вовк.

Також у парку оновлять проект «Календар війни». На його сторінках помістять історії собак, які героїчно показали себе під час фронтової служби.

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