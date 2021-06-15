У Кінологічному навчальному центрі прикордонників, що у Великих Мостах, останні іспити складають митники зі своїми чотирилапими вихованцями. Навчання тривало півроку. Спершу кінологів навчали теорії, а згодом на практиці у парі з собаками тренували шукати заборонені для перевезення через кордон засоби та предмети. Собак готують за двома спеціальностями: розшукові та спеціальні. Тож уже найближчими днями 150 кінологів-випускників і їхні чотирилапі помічники вирушать пильнувати українські кордони від злочинців та порушників. А на заміну їм прийдуть нові учні.

Бельгійська вівчарка Берта разом зі своїм напарником складають випускний іспит. На курсі вона наймолодша, їй лише 8 місяців, але від інших вона не відстає. В автівках Берта шукає наркотики. Колону із машин створили спеціально, аби змоделювати чергу на кордоні.

«Вона всі закладки виявила. Вона дуже активно веде пошук і їй це подобається. Вона знаходить і отримує за це м'ячик. Я дуже сильно люблю собак. У мене батько теж кінолог і я бачив, як він займається з собакою, бо ми разом служили. Мені це сподобалося і я теж захотів бути кінологом», – розповів кінолог Олександр Куделько.

Складає свій іспит ще одна мила, дещо менша собачка – спанієль Соня. Однак вона вміє вправно шукати тютюн. Уже за лічені дні Соня та її напарниця відправляться служити у пункт-пропуску «Устилуг», що на Волині. Про свою знахідку собака одразу ж повідомляє гавкотом.

Шукати закладки чотирилапих навчають за допомогою іграшки.

«Щоб привчити собаку до певного запаху, ми підкладаємо той запах, тобто тютюну, до улюбленої іграшки. Потім ту іграшку ховаємо і собака шукає по запаху. Тобто вона разом із іграшкою шукає той запах, який їй потрібен, запах тютюну. Так вона звикає й в подальшому забираємо іграшку, тоді собака вже шукає тютюн», – пояснює кінологиня Аліна Царук.

На імітованому зеленому кордоні іспити також здають розшукові собаки. У них розвинули спритність та рефлекс хватки.

«Якщо порушник десь ховається, то собака відчуває ритм його серця. Відчуває, як він там боїться. Якщо порушник йде, він залишає якісь сліди. Те, що ми можемо виявити, це та ділянка, де пройшов слід, далі ж ми не можемо нічого бачити. Дальше працює вже собака. Вона спрацьовує, йде по сліду, знаходить, затримує, а далі вже робота наша», – каже кінолог Юрій Кушнір.

Обов'язковою умовою для вдалої співпраці напарників є взаємодія та розуміння. Тож хвостатих тренують так, щоби вони виконували всі команди.

У Кінологічному навчальному центрі прикордонників із собаками готують за двома напрямками. Розшукових навчають затримувати порушників, а спеціальних тренують так, аби вони швидко знаходили закладки. Тут готують кінологів із власними собаками. Проте чотирилапими напарниками може забезпечити і держава. Адже у навчальному центрі також розводять псів. Усім кінологам спершу викладають теорію, а далі поступово вводять практику з собаками.

«Розшукові собаки повинні насамперед переслідувати порушників і затримувати їх. Тому ми вибираємо, як правило, великі породи собак. Це, переважно, німецька вівчарка, бельгійська вівчарка. Тобто велика собака, яка здатна затримати порушника і вести з ним боротьбу. Що стосується спеціальних собак, то вони для пошуку наркотичних, вибухових речовин. Тож ми не обмежуємося в породі. Це є і малі і великі породи», – розповів начальник циклу кінологічних дисциплін Сергій Любинецький.

До слова, щороку у Кінологічному навчальному центрі прикордонників випускають близько півтисячі кінологів. Звідти вони відправляються у різні міста, щоби пильнувати державні кордони України.

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