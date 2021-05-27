Банана, іспанська водяна собака, склав успішно іспит і став терапевтом

Банана – собака породи іспанська водяна успішно склав іспит, отримав сертифікат терапевта і роботу при управлінні ДСНС у Донецькій області. Впродовж двох місяців Банана проходив навчання, вчився слухняності та брав участь у практичних терапевтичних сесіях, йдеться у повідомленні ДСНС України.

Банана пройшов 40 теоретичних занять та 8 практичних, після цього відмінно склав іспит. Тепер собака працює в управлінні ДСНС у Донецькькій області. Його робота – допомагати надзвичайникам знімати стрес та навантаження після роботи. Працівники ДСНС, які відчувають пригнічення, зможуть ходити на прийом до зоопсихолога.

Собака вчився два місяці, аби отримати сертифікат терапевта

До Банани в управлінні ДСНС Донеччини працював золотистий лабрадор-ретривер на кличку Еллі. Нещодавно вона пішла на пенсію.

До слова, в Україні надзвичайники вже кілька років освоюють метод каністерапії. Це – позитивний психосоціальний та реабілітаційний вплив на людей, які цього потребують, за допомогою спеціально керованих і навчених собак.