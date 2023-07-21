Собака вибіг на вулицю без намордника і вкусив перехожу

Франківський районний суд оштрафував на 1,7 тис. грн львів'янина, чий собака напав та вкусив 66-річну перехожу. Окрім того, суд постановив конфіскувати тварину.

З постанови суду відомо, що 7 травня на вул. Окружній собака породи кавказька вівчарка вибіг за межі подвір'я без намордника та вкусив перехожу. Потерпілій жінці – 66 років. У постанові суду не вказано які саме травми отримала потерпіла.

На засіданні суду власник тварини свою провину визнав і пояснив, що того дня з собакою гуляла його внучка. За словами господаря тварини, він вже відшкодував витрати на лікування потерпілої.

Однак суддя Франківського районного суду Львова Галина Мигаль постановила оштрафувати власника кавказької вівчарки на 1,7 тис. грн через порушення ним правил утримання тварин. Окрім того, у чоловіка конфіскують собаку. До слова, ця постанова ще може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом 10 днів з дня її винесення.