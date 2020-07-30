У Львові 21-річний водій Volkswagen майже втричі перевищив дозволену швидкість

Водій майже втричі перевищив дозволену швидкість

У четвер, 30 липня, на вул. Городоцькій зафіксували перевищення дозволеної швидкості майже втричі. Близько 12 години дня за допомогою радара TruCam патрульні зафіксували швидкість 145 км/год., із якою їхав автомобіль Volkswagen Scirocco. За кермом перебував 21-річний львів'янин.

«Екіпаж патрульної поліції, працюючи на вул. Городоцькій з приладом для вимірювання швидкісного режиму транспортних засобів TruCam, зафіксував значне його перевищення. Автомобіль Volkswagen Scirocco їхав із мосту в напрямку «Мотозаводу» на швидкості 145 км/ год», – повідомили у патрульній поліції.

Радар TruCam зафіксував швидкість 145 км/год.

На порушника винесли постанову за ч. 3 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину) КУпАП. Штраф 510 грн. Нагадаємо, що дозволена швидкість у населених пунктах – 50 км/год.

До слова, як повідомили у поліції, від початку року львівські патрульні вже винесли 19 201 постанову за перевищення швидкості на загальну суму понад 5 млн грн.

Нагадаємо, що з 29 липня на шести трасах Львівської області запрацювали ще 9 радарів для вимірювання швидкості TruCam. Таким чином загальна кількість радарів в області збільшилася до 22.