У Львові 21-річний водій Volkswagen майже втричі перевищив дозволену швидкість
Швидкість 145 км/год. зафіксував радар TruCam
У четвер, 30 липня, на вул. Городоцькій зафіксували перевищення дозволеної швидкості майже втричі. Близько 12 години дня за допомогою радара TruCam патрульні зафіксували швидкість 145 км/год., із якою їхав автомобіль Volkswagen Scirocco. За кермом перебував 21-річний львів'янин.
«Екіпаж патрульної поліції, працюючи на вул. Городоцькій з приладом для вимірювання швидкісного режиму транспортних засобів TruCam, зафіксував значне його перевищення. Автомобіль Volkswagen Scirocco їхав із мосту в напрямку «Мотозаводу» на швидкості 145 км/ год», – повідомили у патрульній поліції.
Радар TruCam зафіксував швидкість 145 км/год.
На порушника винесли постанову за ч. 3 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину) КУпАП. Штраф 510 грн. Нагадаємо, що дозволена швидкість у населених пунктах – 50 км/год.
До слова, як повідомили у поліції, від початку року львівські патрульні вже винесли 19 201 постанову за перевищення швидкості на загальну суму понад 5 млн грн.
Нагадаємо, що з 29 липня на шести трасах Львівської області запрацювали ще 9 радарів для вимірювання швидкості TruCam. Таким чином загальна кількість радарів в області збільшилася до 22.