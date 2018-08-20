У Львові 7-річному хлопчику, який з вини мами обпік 30% тіла, зробили другу операцію

Під час другої операції Максиму Лихолату лікарі закрили всю обпечену ділянку тіла

У п’ятницю, 17 серпня, лікарі опікового центру 8-ї міської клінічної лікарні зробили 7-річному Максиму Лихолату з Тернополя, який під час вибуху газу обпік 30% тіла (15% - глибокі опіки), другу операцію з пересадки шкіри. Тепер у хлопчика вже закрито всю обпечену ділянку. Лікарі сподіваються, що у Максима все буде гаразд, хоча процес одужання і реабілітації буде доволі тривалий.

Як повідомив ZAXID.NET завідувач опікового центру Василь Савчин, під час першої операції, яку провели 13 серпня, вдалося закрити 60% обпеченої ділянки. Операція пройшла успішно, пересаджена шкіра добре приживається.

Після першої операції у дитини стали значно кращими результати аналізи, підвищився гемоглобін. І у п’ятницю, 17 серпня, хлопчику зробили другу операцію з пересадки шкіри і зараз у нього закрита вже вся обпечена ділянка. Тепер потрібний час, аби прижилася і друга частина пересадженої шкіри.

Цього тижня Максимові лікарі нарешті дозволять встати, пройтися по палаті, адже він після опіків понад місяць був у лежачому положенні. Разом з хлопчиком в лікарні перебуває його бабуся, мати батька, яка опікується онуком і якій допомагають тернопільські і львівські волонтери.

Нагадаємо, трагедія сталася у Тернополі 17 липня. За повідомленнями місцевих ЗМІ, мати хлопчика хотіла скоїти суїцид. Вона, як повідомив тернопільський волонтер Богдан Кіндій, і далі перебуває у психоневрологічній лікарні. А чоловік і син від вибуху газу у квартирі отримали важкі опіки тіла. Врятувати батька не вдалося, він помер. За життя хлопчика боролися спочатку тернопільські, тепер львівські лікарі.

Хлопчику про смерть батька і досі не говорять, бо ця звістка може негативно відбитися на його одужанні. Цю сумну новину йому повідомлять, коли він трохи більше набереться сил.

Ця трагедія дуже стривожила тернополян, вони охоче приєдналися до порятунку дитини. Як повідомив Богдан Кіндій, небайдужі люди перерахували на порятунок Максима майже 200 тис. грн: 30 тис. грн вже витратили на ліки, 170 тис. грн ще є на рахунку. Максим ще тривалий час буде в опіковому центрі, згодом на нього чекає тривала реабілітація.

У Львові хлопчиком, на прохання тернопільських волонтерів, опікуються місцеві волонтери. Андрій Темех закуповує всі необхідні для лікування Максима медпрепарати, тож навідується в лікарню до хлопчика щодня.

« І лікарі кажуть, так я й сам бачу, що стан Максимка поліпшується. У нього з’явився кращий апетит, поволі повертаються сили. Оскільки у хлопчика були обпечені дихальні шляхи, то він тривалий час мав спеціальне харчування, а йому так хочеться домашніх страв. Зараз для нього готує вдома їжу і приносить в лікарню волонтер Галина Файчук», - повідомив Андрій Темех.

Восени, за словами Богдана Кіндія, з Франції має приїхати брат батька Максимка, який планує оформити опіку над хлопчиком. До цього часу ним опікуватиметься бабуся.