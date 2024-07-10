Ще шість важливих перехресть у Львові обладнали автономними світлофорами
Загалом світлофори на 35 перехрестях можуть працювати під час вимкнень світла
У Львові автономним живленням обладнали світлофорні об’єкти ще на шести перехрестях. Загалом на сьогодні при вимкнені електроенергії можуть працювати світлофори на 35 важливих перехрестях.
Як розповіли у львівській мерії, забезпечити світлофорне регулювання на найкритичніших перехрестях вдалось, зокрема, завдяки співпраці з небайдужими мешканцями та бізнесом, які діляться своїми генераторами та інверторами напруги.
«Також ми закупили блоки безперебійного живлення, якими обладнали світлофори на ще 13 локаціях. У разі вимкнення світла вони зможуть автономно працювати до 4-8 годин, залежно від потужності світлофорного об’єкта», – розповіли у ЛКП «Львівавтодор».
Резервним живленням обладнали світлофори на шести нових ділянках:
- вул. Стрийська – вул. Володимира Великого;
- Городоцька, 173 (ТЦ «Скриня»);
- Хмельницького – вул. Опришківська;
- Личаківська – вул. Черемшини;
- Личаківська – вул. Мучна;
- Личаківська – Мечникова.
Загальний перелік світлофорних об’єктів у Львові, які можуть працювати під час вимкнення світла:
- пл. Митна – вул. Личаківська;
- вул. Сахарова – вул. Вітовського;
- вул. Личаківська – вул. Пасічна;
- вул. Бандери – вул. Антоновича;
- вул. Стрийська – вул. Франка;
- вул. Б. Хмельницького – вул. Грінченка;
- вул. Сахарова – вул. Горбачевського;
- вул. Стрийська – вул. Вернадського;
- вул. Кульпарківська – вул. Садова;
- ТРЦ King Cross Leopolis – вул. Стрийська;
- вул. Бандери – вул. Карпінського;
- вул. Бандери – вул. Коновальця;
- вул. Стрийська – вул. Мікльоша (“Арена Львів”)
- вул. Наукова – вул. Стрийська;
- вул. Левандівська – вул. Сяйво;
- вул. Любінська – вул. Виговського;
- вул. Городоцька – вул. Виговського;
- вул. Кульпарківська – вул.Окружна – вул. Антоновича;
- вул. Липинського – вул. Промислова;
- вул. Липинського – вул. Замарстинівська;
- просп. Чорновола – вул. Під Дубом,
- просп. Чорновола – вул. Кушевича (велопереїзд),
- просп. Чорновола – вул. Куліша;
- просп. Чорновола, 6 (біля школи №53);
- вул. Городоцька – пл. Кропивницького;
- вул. Стрийська – вул. Сахарова;
- вул. Стрийська – вул. Володимира Великого;
- вул. Городоцька, 173 (ТЦ “Скриня”);
- вул. Хмельницького – вул. Опришківська;
- вул. Личаківська – вул. М.Черемшини;
- вул. Личаківська – вул. Мучна;
- вул. Личаківська – вул. Мечникова.
- вул. Франка – вул. Левицького – вул. Князя Романа;
- просп. Свободи – вул. Дорошенка – вул. Беринди – вул. Гнатюка;
- вул. Городоцька – просп. Чорновола.
До кінця літа у Львові планують придбати ще 20 блоків безперебійного живлення для додаткових світлофорних об’єктів. ЛКП «Львівавтодор» обслуговує 170 світлофорних об’єктів, а це понад 2 100 світлофорів.