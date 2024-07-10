Світлофори на проблемних перехрестях у Львові працюватимуть під час вимкнень світла

У Львові автономним живленням обладнали світлофорні об’єкти ще на шести перехрестях. Загалом на сьогодні при вимкнені електроенергії можуть працювати світлофори на 35 важливих перехрестях.

Як розповіли у львівській мерії, забезпечити світлофорне регулювання на найкритичніших перехрестях вдалось, зокрема, завдяки співпраці з небайдужими мешканцями та бізнесом, які діляться своїми генераторами та інверторами напруги.

«Також ми закупили блоки безперебійного живлення, якими обладнали світлофори на ще 13 локаціях. У разі вимкнення світла вони зможуть автономно працювати до 4-8 годин, залежно від потужності світлофорного об’єкта», – розповіли у ЛКП «Львівавтодор».

Резервним живленням обладнали світлофори на шести нових ділянках:

вул. Стрийська – вул. Володимира Великого;

Городоцька, 173 (ТЦ «Скриня»);

Хмельницького – вул. Опришківська;

Личаківська – вул. Черемшини;

Личаківська – вул. Мучна;

Личаківська – Мечникова.

Загальний перелік світлофорних об’єктів у Львові, які можуть працювати під час вимкнення світла:

пл. Митна – вул. Личаківська;

вул. Сахарова – вул. Вітовського;

вул. Личаківська – вул. Пасічна;

вул. Бандери – вул. Антоновича;

вул. Стрийська – вул. Франка;

вул. Б. Хмельницького – вул. Грінченка;

вул. Сахарова – вул. Горбачевського;

вул. Стрийська – вул. Вернадського;

вул. Кульпарківська – вул. Садова;

ТРЦ King Cross Leopolis – вул. Стрийська;

вул. Бандери – вул. Карпінського;

вул. Бандери – вул. Коновальця;

вул. Стрийська – вул. Мікльоша (“Арена Львів”)

вул. Наукова – вул. Стрийська;

вул. Левандівська – вул. Сяйво;

вул. Любінська – вул. Виговського;

вул. Городоцька – вул. Виговського;

вул. Кульпарківська – вул.Окружна – вул. Антоновича;

вул. Липинського – вул. Промислова;

вул. Липинського – вул. Замарстинівська;

просп. Чорновола – вул. Під Дубом,

просп. Чорновола – вул. Кушевича (велопереїзд),

просп. Чорновола – вул. Куліша;

просп. Чорновола, 6 (біля школи №53);

вул. Городоцька – пл. Кропивницького;

вул. Стрийська – вул. Сахарова;

вул. Стрийська – вул. Володимира Великого;

вул. Городоцька, 173 (ТЦ “Скриня”);

вул. Хмельницького – вул. Опришківська;

вул. Личаківська – вул. М.Черемшини;

вул. Личаківська – вул. Мучна;

вул. Личаківська – вул. Мечникова.

вул. Франка – вул. Левицького – вул. Князя Романа;

просп. Свободи – вул. Дорошенка – вул. Беринди – вул. Гнатюка;

вул. Городоцька – просп. Чорновола.

До кінця літа у Львові планують придбати ще 20 блоків безперебійного живлення для додаткових світлофорних об’єктів. ЛКП «Львівавтодор» обслуговує 170 світлофорних об’єктів, а це понад 2 100 світлофорів.