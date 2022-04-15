Переселенці разом з львів'янами прибрали Домівку врятованих тварин

Упродовж 15 та 16 квітня у Львові в межах загальноміської толоки наводять лад на близько 50 локаціях та у всіх комунальних закладах освіти, що стали тимчасовими домівками для українців. До прибирання залучають переселенців.

«Загальноміська толока у Львові вже має традицію понад 20 років. Працівники міської ради зазвичай виходять та своїм прикладом прибирають засмічені території міста. Толока – це спосіб разом зібратися, познайомитися та провести час на свіжому повітрі за абсолютно корисною справою. Цьогоріч, відповідно, це чудова змога для переселенців познайомитись більше із львів’янами. Учасники кожної локації здебільшого самоорганізовують неформальну частину після прибирання – часто можуть разом випити чаю, поїсти печива та поспілкуватись. На нашу думку, це об’єднує людей», – розповіла керівниця управління екології та природних ресурсів ЛМР Олександра Сладкова.

Зокрема, разом з переселенцями львів’яни прибрали Домівку врятованих тварин, що є частиною регіонального ландшафтного парку «Знесіння». Всього долучилися 20 людей.

Керівник Домівки Орест Залипський розповів, що за час війни у Домівці врятованих тварин побувало вже близько 2000 домашніх тварин. Зараз тут близько 200 собак та 150 котів.

Мерія нагадує, що долучитись до прибирання можуть усі охочі. Для цього потрібно звернутись в управління екології та природних ресурсів за номером телефону: +38 (032) 297-57-55. Тут підкажуть найближчу локацію, де можна долучитися до толоки. Зведену карту зі всіма місцями толоки не оприлюднюють з міркувань безпеки.