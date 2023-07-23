В аварії, що сталася у центрі Львова, є потерпілі

У неділю, 23 липня, у центрі Львова приблизно на годину перекрили вул. Коперника через аварію, яка там сталася. Як повідомила прес-служба патрульної поліції, у ДТП є потерпілі.

О 16:12 прес-служба поліції попередила, що через аварію перекрита одна з центральних вулиць. «На вулиці Коперника сталося ДТП з потерпілими. Рух вулицею перекритий. Виїзд на проспект Свободи здійснюється через вулицю Дорошенка», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Деталі самої аварії ще не відомі. Отримати коментар від поліції ZAXID.NET не вдалося.Проте, з оприлюдненого фото видно, що зіткнулися, ймовірно, автомобіль BMW, на львівській реєстрації, та мотоцикл. Швидка на місці аварії надала потерпілому допомогу.

P.S. Приблизно за годину після аварії, рух вулицею відновили. Потерпілого мотоцикліста госпіталізували.