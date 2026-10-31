Побачити виставку у Львові можна до 15 листопада включно одночасно на двох локаціях

У Львівському муніципальному мистецькому центрі та у Центрі міської мобільності демонструють артпроєкт «Call signs/Позивні» – про феномен позивних українських військовослужбовців.

Історії позивних військовослужбовців Сухопутних військ ЗС України, розказані ними самими у форматі аудіоновел та ілюстровані серією живописних робіт.

«Цей проєкт є спробою мистецького та наукового осмислення української мілітарної культури, і феномену позивних як її частини. З’явившись з суто утилітарних міркувань, позивні дуже швидко стали невід’ємною частиною життя окремого військовослужбовця та військових колективів, – каже співорганізатор проєкту «Call signs/Позивні» та автор частини творів виставки, офіцер одного з навчальних центрів Сухопутних військ на позивний «Доц». – Автори виставки презентують свої бачення різних вимірів позивного як соціального та культурного явища, яке є проявом індивідуального, колективного, свідомого та підсвідомого українського воїнства».

Медіацентр Сухопутних військ ЗСУ пише, що кожен відвідувач може додати до експозиції шматочок власної історії: залишити патч зі своїм позивним чи псевдо близької людини або поділитися розповіддю про нього.

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Побачити виставку у Львові можна до 15 листопада включно одночасно на двох локаціях: на вул. Стефаника, 11 у Львівському муніципальному мистецькому центрі та на вул. Бандери, 24 у Центрі міської мобільності.

Фото платформи «Позивні»