У Львові інспектори з паркування в перший день роботи не оштрафували жодного водія
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Інспектори з паркування вже на вулицях міста. Від 1 листопада вони «полюють» за порушниками. Наразі їх є п'ятеро. Вони успішно пройшли конкурс, але треба ще 15 людей. Поки триває відбір кадрів, фахівці налагоджують роботу із базами даних. Нагадаємо, закон про паркування по-новому набув чинності ще 27 вересня. Він регулює, зокрема, фото- та відеофіксацію порушень ПДР.
У спецформі, з нагрудними камерами та з сертифікованими смартфонами у руках – інспектори з паркування готові наводити лад на вулицях міста.
«Ми змінимо ситуацію. Я так сподіваюсь на це», – запевняє один із інспекторів.
Тарас – один із тих, хто буде боротись із паркувальним хаосом у місті. Він теж водій. Та каже, що принципово не заїжджає у центр міста автомобілем.
«Віддаю перевагу громадському транспорту. Ось і все. Просто не вважаю за потрібне свій час і нерви витрачати на ці незручні подорожі», – розповів інспектор із паркування Тарас Федорич.
Та водії інспекторів із паркування всерйоз поки не сприймають. Листівку один із керманичів-порушників показово рве, навіть не прочитавши. Це було поки попередження – далі будуть реальні штрафи поштою. Хоч технічні можливості виписувати постанови на порушників вже є.
«Є маленький нюанс у законі: при фотофіксації інспектором із паркування порушення та фотографія з датою і з годиною отримання автоматично має синхронізуватись на сервері в нас. Дочекаємось. Нехай це буде в рамках закону», – пояснив у коментарі журналістам начальник управління безпеки міста Юрій Діль.
Спершу відкриють доступ до бази даних автомобілів лише на українській реєстрації. Згодом і євротранспорту. Всі штрафи «випливуть» під час перетину кордону. А транспорт, який суттєво перешкоджатиме руху, інспектори матимуть право евакуйовувати.
Відео до теми
До теми
Юрій Діль про боротьбу з порушниками правил паркування у Львові ZAXID.NET