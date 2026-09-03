У Львові міські підприємства втрачають працівників через квоту бронювання
Новини Львова від ZAXID.NET за 3 вересня
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У четвер, 3 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Немає броні – нема працівника. Комунальні підприємства Львова опинились під загрозою кадрового дефіциту.
- Собаки-терапевти. Щочетверга у центрі "Джерело" чотирилапі помічники працюють із дітьми та молоддю.
- Мільйон на підтримку української книги. Львів оголошує конкурс для місцевих видавців.
- Першокласниця Вікторія. Дівчинка, яка 5 років тому об"єднала усю громаду, нині пішла до школи.
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