У Львові мотоцикліст відсудив ₴125,6 тис. у водія авто, який його збив

СуспільствоКатерина Родак, 15 червня5890

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У Львові мотоцикліст відсудив ₴125,6 тис. у водія авто, який його збив
фото очевидців
Мотоцикліст під час ДТП отримав важкі травми

У Львові водій мотоциклу Yamaha відсудив 125,6 тис. грн у водія автомобіля Chevrolet, який здійснив з ним ДТП. Як йдеться у рішенні Сихівського районного суду, така сума необхідна на покриття збитків за пошкодженний унаслідок аварії мотоцикл.

ДТП трапилась ще у серпні 2015 року на перехресті вул. Луганська-Козельницька. Автомобіль Chevrolet виїхав на перехрестя з другорядної дороги і в'їхав у мотоцикл, що рухався головною дорогою. Унаслідок зіткнення водій мотоцикла отримав важкі травми, а його пасажир – травми середньої важкості. У вересні 2017 року Сихівський районний суд визнав водія авто винним у ДТП, проте звільнив його від відбування покарання. А у березні 2018 року водій мотоцикла вирішив відсудити матеріальну шкоду, яку завдав йому водій автомобіля.

Зокрема, згідно експертного дослідження, пошкодження внаслідок ДТП мотоцикла оцінили у 175,6 тис. грн, проте страхова компанія сплатила позивачеві лише 50 тис. грн. Решту коштів водій автомобіля добровільно сплатити відмовився.

На судове засідання 8 червня не з’явилися ні позивач, ні відповідач, відтак суд виніс вирок на підставі доказів, зібраних в ході слідства. Таким чином Сихівський районний суд стягнув з водія автомобіля 125,6 тис. грн матеріальної шкоди на користь мотоцикліста, повністю задовольнивши позов. Це судове рішення водій автомобіля може оскаржити в апеляційному порядку.

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