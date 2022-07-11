У Львові за допомогою 3D-принтерів виготовляють перископи для українських захисників на передову. За таку справу взялася львівська інженерна компанія близько трьох місяців тому. Перископ – це підзорна труба, яка допомагає військовим безпечно оглядати територію чи виглядати з окопу. Перископ збирають із деталей, створених на 3D-принтері, та каналізаційної труби.

Ще з перших днів війни львівська компанія, яка займається інженерними мережами, активно взялася волонтерити. Та згодом вирішили виготовляти перископи.

«В нас шість працівників в ЗСУ зараз, двоє поранених – на реабілітації. Також майже в кожного в родині, в сім'ї хтось воює в ЗСУ. Ми максимально, чим можемо, завжди допомагаємо», – розповідає власник компанії «Інстал-Плаза», яка виготовляє перископи, Орест Процик.

Перископи виготовляють трьох видів.

«Робимо тоненькі перископи. Їх переважно хлопці беруть у рюкзаки, коли йдуть в розвідку. Вони легкі. Є перископи 50-сантиметрові, які більше підходять для зачистки міста, щоб можна було огляд зробити з-за кута. І є перископи 70-сантиметрові. Вони призначені здебільшого для огляду з окопів», – розповідає виробник перископів Орест Процик.

Деталі до перископів виготовляють на 3D-принтерах. Налаштувати їх допомогли IT-фахівці.

«3D-принтери мають програмне забезпечення. І відповідно до цього програмного забезпечення друкують необхідну деталь. Вона створюється від трьох до п’яти годин», – пояснює інженер компанії «Інстал-Плаза» Володимир Караман.

3D-принтери купували за власні кошти, кілька подарували волонтери. А розпочинали роботу лише з одного принтера.

«Дуже з ним мучилися, поки його налаштували. Принтерів тепер є вже дев’ять робочих, ще два зараз будемо налаштовувати. Буде одинадцять. За добу на дев’ятьох принтерах ми можемо виготовити не більше 30 штук. Маємо дуже багато звернень, не встигаємо виготовляти», – каже виробник перископів Орест Процик.

Перископ виготовляють із надрукованих на 3D-принтері деталей та каналізаційної труби.

«Хлопці на передовій задоволені. Вони нам самі підказують, що потрібно вдосконалити. От, наприклад, на дзеркало ми робимо спеціальну наліпку. Це для того, щоб дзеркало не розбилося, якщо перископ впаде. Крім того, оскільки труба сірого кольору, ми замовляємо спеціальний папір, він зливається з одягом військовослужбовця», – розповідає виробник перископів Володимир Караман.

Добродійники передали на передову вже близько тисячі перископів.

«Перископи допомагають зберегти життя. Щоб пересвідчитися, чи не має ворога, виглядається перископом, а не головою. Був вже випадок, коли нам надіслали фотографію з передової простреленого перископа. Тобто, це означає, що він вже одне життя врятував», – каже Орест Процик.

Добродійники виготовляють і так звані «кішки» – металеві гачки, якими підтягують нерозірвані міни та снаряди.