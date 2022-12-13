Посадовця затримали під час передачі хабара

У Львові затримали на хабарі головного інспектора одного із відділів управління запобігання надзвичайним ситуаціям та цивільного захисту ДСНС у Львівській міській територіальній громаді. Посадовця затримали під час одержання 1200 доларів хабара.

«За даними слідства, підозрюваний вимагав від представника суб’єкта господарювання неправомірну вигоду за непроведення перевірок пожежної безпеки у точках роздрібної торгівлі, які належать підприємству», – повідомили 13 грудня у Львівській обласній прокуратурі, яка здійснює процесуальне керівництво.

В СБУ додали, що посадовець домовлявся з підприємцями, щоб вони залишали гроші пункті обміну валют. Проте схема не спрацювала, зловмисника затримали після одержання всієї суми коштів.

«У зв’язку з введенням воєнного стану в країні, перевірки пожежної безпеки об’єктів госпдіяльності призупинені, і посадовець вирішив розробити власну схему «заробітку». За певну винагороду він обіцяв місцевим комерсантам не включати їх торгові площі в план-графік перевірок пожежної та техногенної безпеки на 2023 рік», – додали в СБУ Львівщини.

Суд обрав йому запобіжних захід – тримання під вартою та відсторонив його від займаної посади. Розслідування ведеться за ч. 3 ст. 368 КК України.