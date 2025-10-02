У Львові відкрили вулицю на честь полеглого захисника Богдана Кріля «Пірата»
Новини Львова від ZAXID.NET за 2 жовтня
У четвер, 2 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Квартира зруйнована вщент. У Львові стався вибух газу.
- Знову на своєму місці. Відреставрований хрест повернули на купол собору Святого Юра.
- В пам’ять про героя. У Львові офіційно відкрили вулицю на честь полеглого захисника Богдана Кріля «Пірата».
- Простір музики та спілкування. На вулиці Ярославенка відкрили Homin Center від Львівського органного залу.
