У четвер, 8 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Підступна розвага. До львівсьих лікарень щотижня потрапляють діти, травмовані на електросамокатах. Порятунок життів. У Львові двом дівчатам пересадили нирки від посмертного донора. Турбота за європейським стандартом. Як районні поліклініки стають лікувально-діагностичними центрами. «10 історій не обов’язково про війну». Міжнародний проект об’єднав ветеранів Unbroken та митців із семи країн світу.

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