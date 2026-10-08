У Львові оновили лікувально-діагностичний центр «Виговського»
Новини Львова від ZAXID.NET за 8 жовтня
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У четвер, 8 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Підступна розвага. До львівсьих лікарень щотижня потрапляють діти, травмовані на електросамокатах.
- Порятунок життів. У Львові двом дівчатам пересадили нирки від посмертного донора.
- Турбота за європейським стандартом. Як районні поліклініки стають лікувально-діагностичними центрами.
- «10 історій не обов’язково про війну». Міжнародний проект об’єднав ветеранів Unbroken та митців із семи країн світу.
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