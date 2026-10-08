Андрія Свищо звільнили з посади радника голови Сокільників

Радника голови Сокільників Андрія Свищо звільнили після того, як його впіймали на переписці з забудовником Романом Городечним. Про це у четвер, 8 жовтня, повідомив журналіст Андрій Дрозда у телеграм-каналі «П’ємонт». Розпорядження про звільнення датується 30 вересням, тобто наступного дня після публікації у мережі фото з сесії Львівської районної ради.

«Несподіване продовження епопеї із забудовою Сокільників біля Львова. Нещодавно я розповідав як радника голови Сокільників Андрій Свищо під час засідання районної ради впіймали на переписці із забудовником Городечним. Виявилося, що вже наступного дня, 30 вересня, Свища звільнили з посади радника голови села. Бо не треба так по-тупому палитись», – написав журналіст.

Андрія Свищо звільнено від 30 вересня 2026 року / Фото з телеграм-каналу «П’ємонт»

Як відомо, під час засідання Львівської районної ради 29 вересня радник голови Сокільників Андрій Свищо спілкувався у телеграмі із забудовником Романом Городечним щодо перебігу сесії. На фото, які зробили мешканці громади, видно, що Свищо питає Городечного чи приєднуватися на засідання та пропонує «підняти градус» під час засідання. Йдеться про сесію Львівської районної ради, під час якої мали розглянути питання зміни меж Сокільників. Напередодні погодити винесення цього питання на сесію профільні комісії райради так і не змогли.

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Роман Городечний разом із дружиною Юлією володіє частиною земель, які планують забудувати. За даними розслідувань ZAXID.NET, щонайменше близько 20 га земель, запланованих під забудову, належать членам партії «Варта» Юлії та Роману Городечним і пов’язаній з ними компанії «Сокіл-Л».

Що відомо про Андрія Свищо і забудову Сокільників?

47-річний Андрій Свищо – колишній директор «Львівелектротрансу», якого звільнили у 2021 році через підозру у розтраті бюджетних коштів. Він неодноразово намагався через суд поновитися на посаді, але безуспішно. У лютому 2023 року Франківський рай суд закрив провадження за термінами давності, та Львівський апеляційний суд цю ухвалу скасував і відправив справу на повторний розгляд.

Нагадаємо, що у Сокільниках, на території, що прилягає до міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького мають намір звести масштабну житлову забудову. Проєкт передбачає розширення меж села на 158 га та будівництво п’яти житлових кварталів фактично впритул до злітної смуги.

Водночас щодо розширення Сокільників тривають суди. Зокрема, Львівська міська рада та місцеві мешканці оскаржують затвердження оновленого генерального плану села, а правоохоронці розслідують можливу незаконну зміну його меж. Поліція перевіряє можливу причетність посадовців Сокільницької сільської ради до ухвалення відповідних рішень.

24 квітня Львівська обласна військова адміністрація уклала меморандум із Міжнародним аеропортом «Львів» та Сокільницькою громадою, який мав би вирішити проблему запланованої забудови житлом приаеродромної зони та зарезервувати за летовищем землі під розширення.