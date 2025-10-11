Плівкові копії справ у 90-х роках зробив у Москві архівіст Анатолій Кентій

400 оцифрованих плівкових копій справ з архіву внутрішніх військ НКВС на заході України презентували в меморіальному музеї «Тюрма на Лонцького», повідомляє «Суспільне. Львів» з посиланням на директора галузевого державного архіву СБУ Андрія Когута.

Ідеться про документи, що наприкінці 1980-х років вивезені до Москви і які у 90-х скопіював і відтворив на плівках український архівіст Анатолій Кентій. Тепер їх оцифрували і зі справами можна ознайомитися на сайті електронного архіву Українського визвольного руху.

В документах внутрішніх військ НКВС, що діяли в західних областях України, йдеться про плани на проведення боїв, бойові операції, втрати УПА та внутрішніх військ, захоплені трофеї. Також – про злочини проти цивільного населення.

«У цих документах є інформація про те, коли внутрішні війська вчиняли воєнні злочини, тобто не тільки інформація про боротьбу внутрішніх військ НКВС Радянського Союзу та загонів Української повстанської армії, але також і ті злочини, які були вчинені щодо цивільного населення. Ті ж депортації – це, власне, і є один з таких злочинів, які вартувало би в майбутньому розслідувати», – розповів Андрій Когут.

Він додав, що ці оцифровані плівки з копіями архівних справ важливі також для розуміння ситуації на тимчасово окупованих Росією територіях України.