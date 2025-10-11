У Львові оцифрували 400 копій справ з архіву внутрішніх військ НКВС
У документах, серед іншого, йдеться про злочини проти цивільного населення
400 оцифрованих плівкових копій справ з архіву внутрішніх військ НКВС на заході України презентували в меморіальному музеї «Тюрма на Лонцького», повідомляє «Суспільне. Львів» з посиланням на директора галузевого державного архіву СБУ Андрія Когута.
Ідеться про документи, що наприкінці 1980-х років вивезені до Москви і які у 90-х скопіював і відтворив на плівках український архівіст Анатолій Кентій. Тепер їх оцифрували і зі справами можна ознайомитися на сайті електронного архіву Українського визвольного руху.
В документах внутрішніх військ НКВС, що діяли в західних областях України, йдеться про плани на проведення боїв, бойові операції, втрати УПА та внутрішніх військ, захоплені трофеї. Також – про злочини проти цивільного населення.
«У цих документах є інформація про те, коли внутрішні війська вчиняли воєнні злочини, тобто не тільки інформація про боротьбу внутрішніх військ НКВС Радянського Союзу та загонів Української повстанської армії, але також і ті злочини, які були вчинені щодо цивільного населення. Ті ж депортації – це, власне, і є один з таких злочинів, які вартувало би в майбутньому розслідувати», – розповів Андрій Когут.
Він додав, що ці оцифровані плівки з копіями архівних справ важливі також для розуміння ситуації на тимчасово окупованих Росією територіях України.