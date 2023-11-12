Із палаючої квартири співробітники ДСНС врятували 57-річного чоловіка

У Львові виникла пожежа в одній із квартир житлового будинку в центральній частині міста. Внаслідок пожежі квартира вигоріла вщент, люди не постраждали.

Як повідомили в ДСНС, інцидент трапився в суботу, 11 листопада. О 12:09 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку на вул. Марка Вовчка у Львові.

Під час пожежі в квартирі перебував 57-річний чоловік – власник помешкання. Ще притомного чоловіка, але з ознаками отруєння продуктами горіння виявили та винесли з палаючої квартири рятувальники.

О 12:24 пожежі ліквідували. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, пошкодив стіни та стелю. Причини та обставини виникнення пожежі наразі встановлюються.