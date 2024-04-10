На прохання показати документи пішохід витяг гроші і поклав на робочий планшет патрульних

Патрульні затримали у Львові 53-річного пішохода, який під час комендантської години розгулював містом у нетверезому стані. Щоб уникнути проблем, він запропонував поліцейським 10 тис. грн хабара.

Як розповіли у середу, 10 квітня, у патрульній поліції Львівщини, напередодні, близько 2:00 ночі на перехресті вул. Любінська – Зоряна інспектори зупинили чоловіка, який мав очевидні ознаки алкогольного сп’яніння.

На вимогу патрульних показати документи, що посвідчують його особу, громадянин витягнув гаманець з грошима та простягнув його у сторону до поліцейських, аргументувавши, що це його документи. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди він не реагував. 53-річний чоловік дістав з гаманця 10 тис. грн, поклав на службовий планшет та сказав, що це за його поведінку.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила гроші. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію хабара. Також патрульні винесли на нього постанову за появу в нетверезому стані в громадському місці (ч. 1 ст. 178 КУпАП).