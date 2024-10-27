Під час обшуків у кабінеті лікарки міської лікарні Марії Мазур вилучили понад 2,2 млн грн готівки

Управління охорони здоров’я Львова звільнило директорку 1-ї міської лікарні імені Князя Лева Марту Соколовську через інцидент із затриманням на хабарі завідувачки відділення цієї лікарні Марії Мазур. Лікарку-алергологиню Марію Мазур затримали на хабарі 3 тис. доларів 23 жовтня.

«У той же день в управлінні охорони здоров'я Львівської міської ради повідомили, що керівницю Соколовську Марту, в колективі якої стався інцидент, звільнили з посади керівника. І додали, що так буде зі всіма головними лікарями, в колективі яких виявлятимуть корупцію», – повідомила пресслужба мерії 27 жовтня.

Окрім того, догану оголосили генеральному директору Львівського ТМО-2, до якого належить лікарня на Ужгородській, 1, Андрію Миськіву.

Нагадаємо, 73-річна лікарка-алерголог львівської комунальної лікарні Марія Мазур вимагала у пацієнта хабар за вплив на рішення членів медико-соціальної експертної комісії щодо призначення йому 3 групи інвалідності. Її затримали після одержання 3 тис. доларів.

Під час обшуків у її робочому кабінеті вилучили понад 2,2 млн грн готівки в різних валютах.