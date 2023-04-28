До того як 18-річну дівчину затримали, вона вже встигла зробити кілька закладок з наркотиками

Львівська поліція затримала 18-річну дівчину, яка займалася розповсюдженням наркотиків. Львів'янці, яка робила закладки із синтетичним наркотиком PVP (більш відомі як солі), загрожує до восьми років ув'язнення, повідомили у прес-службі правоохоронців у п'ятницю, 28 квітня.

Напередодні ввечері 18-річну львів’янку викрили дільничні поліцейські, коли вона робила закладки у парку на вул. Яневій. З собою вона мала 11 згортків з речовиною, схожою на наркотичний засіб PVP, частину з яких вона вже встигла розкласти.

Вдома у дівчни поліція вилучила ще наркотики та засоби для їх фасування (фото поліції)

Зловмисницю затримали на місці. Під час обшуку вдома у затриманої правоохоронці виявили та вилучили наркотики, засоби для фасування та інші речові докази. Усе вилучене вже скеровано на експертизу.

За збут наркотиків 18-річній львів'янці загрожує від чотирьох до восьми років ув'язнення. Досудове розслідування триває.