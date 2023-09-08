Презентація дослідницького сайту «Трибунал»

Благодійний фонд «Вільна Білорусь», який діє у Львові з 2020 року, презентував три проекти, які створили до 509-ї річниці перемоги об'єднаних сил білорусів, литовців та українців над російською армією під Оршею. Йдеться про дослідницький сайт «Трибунал», видання підручника та фотовиставку.

«Сподіваємось, що ці проекти допоможуть Україні перемогти нашого спільного ворога – російських окупантів. І стануть початком звільнення Білорусі від росіян і злочинної влади Лукашенка», – зазначив голова БФ «Вільна Білорусь» Олексій Францкевич.

За словами організаторів, «Трибунал» – дослідницький проект, який збиратиме та зберігатиме інформацію про воєнні злочини представників режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. У БФ «Вільна Білорусь» зазначають, що проект буде потрібен під час слідства, суду та переслідування злочинців.

Також запланували видання навчально-методичного посібника історії боротьби білорусів та українців проти російських окупантів. Книгу підготують разом з Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка. Третім проектом стане музей та фотовиставка «З Україною в серці», присвячені білорусам, які захищають Україну на фронті з 2014 року.

Зазначимо, що БФ «Вільна Білорусь» з 2020 року допомагав білорусам, які емігрували через політичні переслідування. Після повномасштабного вторгнення перепрофілювали діяльність на допомогу ВПО та військовим.