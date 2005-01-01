У Львові продаватимуть набори з 12 страв для збору коштів потребуючим

Вартість набору – 2000 грн, з кожної проданої вечері 1000 гривень «Горіховий дім» скерує на благодійність

Напереродні Святвечора БО «Фонд Горіховий дім» запрошує приєднатися до акції «Поділися Святою вечерею». Ідея проста – купити для своєї родини набір із 12 страв для 10-х людей на Святвечір. Половину коштів від кожної проданої вечері «Горіховий дім» скерує на допомогу потребуючим людям.

«Цього року наша ціль нагодувати на Святвечір 750 в’язнів із 30-ї колонії у Львові, – розповідає співзасновниця БО «Фонд Горіховий дім» Галина Онишко. – У 2017 році ми долучитися до приготування Святої вечері для 500 безхатьків під час заходу, який організовувала Спільнота «Емаус – Оселя», та у Центрі обліку і нічного перебування бездомних осіб. Також схожу акцію ми провели на Великдень, де закликали людей поділитися Великоднім кошиком. Тоді 65 малозабезпечених сімей зі Львова отримали продуктові набори до свят. Цього року ми поставили собі амбітну ціль – самостійно нагодувати 750 в’язнів, тож сподіваємося, що львів’яни відгукнуться на наш заклик поділитися добром».

Вартість набору – 2000 грн, з кожної проданої вечері 1000 гривень «Горіховий дім» скерує на благодійність. Замовити вечерю можна за тел. +38 (068) 655-65-67.

Меню із 12 страв на 10 людей, які пропонує на Святвечір:

- кутя 700 г

- борщ з вушками 3 л

- короп тушкований з овочами 2 кг

- вареники з картоплею та капустою 800 г

- голубці з рисом та грибами 1 кг

- капуста тушкована 800 г

- грибна мачанка 800 г

- вінегрет 1кг

- маринований оселедець 1 кг

- квасоля з томатами 1 кг

- печене яблуко 10 штук

- узвар 2 л

Довідка:

«Горіховий дім» працює за моделлю соціального підприємництва: 40% від свого прибутку скеровуючи на фінансування соціальних послуг. Бізнес-складова «Горіхового дому» – це пекарня, кейтеринг, їдальня. Соціальна складова – допомога жінкам, які опинилися у кризовій ситуації.