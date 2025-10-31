У четвер, 30 жовтня, патрульні затримали у Львові п’яного 47-річного водія автомобіля Audi Q5, який покинув авто і намагався втекти через парк. Його наздогнали та виписати три протоколи та постанову про адміністративні правопорушення.

Як повідомили в патрульній поліції Львівщини, патрульні отримали орієнтування щодо водія автомобіля Audi Q5, який керує транспортним засобом, ймовірно, у стані сп’яніння. Інспектори зупинили авто на вул. Карпинця у Франківському районі.

«На вимогу патрульних відчинити вікно та показати документи водій раптово почав рух. Інспектори розпочали переслідування. На вул. Лукаша водій зупинив автомобіль, залишив його та намагався втекти, однак патрульні його зупинили», – додали в патрульній поліції.

Як видно з оприлюдненого поліцією відео, п’яний водій покинув автомобіль і намагався втекти через місцевий парк. Коли його затримали, кричав до патрульного: «Ти розумієш, де я працюю?!».

З’ясувалося, що 47-річний водій уже позбавлений права керування транспортними засобами за п’яне водіння. Цього разу від проходження огляду на стан сп’яніння він відмовився.

У результаті на порушника патрульні склали три протоколи (за кермування у стані сп’яніння, невиконання вимоги про зупинку, керування без прав) та постанову за відсутність реєстраційних документів на автомобіль.

Окрім того, на місце події викликали слідчо-оперативну групу, оскільки в діях чоловіка є ознаки кримінального правопорушення через невиконання рішення суду.