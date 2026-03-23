У Львові пʼяний водій без прав втікав від патрульних через паркан
Суд двічі позбавляв прав порушника за нетверезе кермування
Львівські патрульні переслідували водія у нетверезому стані. Спершу він втікав на авто, а потім вирішив перелізти через паркан. Після затримання і встановлення особи зʼясувалося, що він вже двічі позбавлений водійських прав за нетверезе водіння.
Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини, ввечері суботи, близько 22:00, патрульні помітили, як водій автомобіля Volkswagen Bora проїхав на червоний сигнал світлофора на перехресті вулиць Сяйво – Левандівська.
«Йому дали вказівку зупинитися, однак він її проігнорував і почав втікати. Дорогою він здійснював небезпечні маневри, а коли заїхав у глухий кут, вибіг з автомобіля і спробував перелізти через огорожу», – розповіли у патрульній поліції.
У 36-річного порушника помітили ознаки алкогольного спʼяніння. У розмові з патрульними він спершу зізнався, що випив пива, а потім виправився, що пив апельсиновий сік. Від перевірки на драгері чи у медичному закладі він відмовився.
Відео затримання порушника патрульної поліції Львівської області
Поліцейські зʼясували, що суд вже позбавив порушника посвідчення водія на 5 років за повторне керування без прав, які вилучили за аналогічне порушення.
На львівʼянина склали такі адмінматеріали:
- протокол за керування транспортним засобом з ознаками спʼяніння;
- протокол за невиконання вимог про зупинку;
- протокол за керування транспортним засобом без прав;
- постанову за проїзд на червоне.
Порушника передали слідчим. Йому загрожує кримінальна відповідальність за невиконання рішення суду.