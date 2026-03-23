Львівські патрульні переслідували водія у нетверезому стані. Спершу він втікав на авто, а потім вирішив перелізти через паркан. Після затримання і встановлення особи зʼясувалося, що він вже двічі позбавлений водійських прав за нетверезе водіння.

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини, ввечері суботи, близько 22:00, патрульні помітили, як водій автомобіля Volkswagen Bora проїхав на червоний сигнал світлофора на перехресті вулиць Сяйво – Левандівська.

«Йому дали вказівку зупинитися, однак він її проігнорував і почав втікати. Дорогою він здійснював небезпечні маневри, а коли заїхав у глухий кут, вибіг з автомобіля і спробував перелізти через огорожу», – розповіли у патрульній поліції.

У 36-річного порушника помітили ознаки алкогольного спʼяніння. У розмові з патрульними він спершу зізнався, що випив пива, а потім виправився, що пив апельсиновий сік. Від перевірки на драгері чи у медичному закладі він відмовився.

Відео затримання порушника патрульної поліції Львівської області

Поліцейські зʼясували, що суд вже позбавив порушника посвідчення водія на 5 років за повторне керування без прав, які вилучили за аналогічне порушення.

На львівʼянина склали такі адмінматеріали:

протокол за керування транспортним засобом з ознаками спʼяніння;

протокол за невиконання вимог про зупинку;

протокол за керування транспортним засобом без прав;

постанову за проїзд на червоне.

Порушника передали слідчим. Йому загрожує кримінальна відповідальність за невиконання рішення суду.