Уже в друге у Львові відбудеться дводенний міжнародний фестиваль «Земля поетів». 8-9 листопада на території !FESTrepublic пройде понад 50 подій у чотирьох літературних локаціях, розташованих поруч: «Шевченко», «Франко», «Леся» і «Стус». Тут чекають понад 100 учасників. ZAXID.NET обрав лише декілька з них, не так для створення рейтингу, як для того, аби показати рівень фестивалю та не пропустити те, що аж ніяк не можна пропусити. Наш топ не означає, що інші події є менш цікавими.

Повну програму фестивалю дивіться тут. До локацій організовано безкоштовний трансфер. Традиційно автобуси йтимуть від Порохової Вежі (зі сторони вулиці В. Винниченка) до !FESTrepublic кожні пів години від 11:00 до 20:00.

8 листопада, субота

13:00, «Стус» ‒ Пасіонарії: Читання поетів-військових.

Сергій Мартинюк

Андрій Кириченко

Сашко Обрій

Ігор Мітров

Артур Дронь

14:00, «Стус» ‒ Воїтельки: Читання поеток-військових.

Тайра

Єлизавета Жарікова

Олена Герасим’юк

14:00, «Шевченко» ‒ SHErose. Поетичне читання.

Тетяна Власова

Наталка Білоцерківець

Людмила Таран

Наталка Маринчак

Ольга Ольхова

Ганна Осадко

Зоя Казанжи

Дзвінка Матіяш

Катерина Міхаліцина

Марія Шунь

Світлана Поваляєва

Музикує – Сергій Гурін

15:00, «Шевченко» ‒ Дощ падає, діти ростуть. Вистава за віршами Артура Дроня та Олега Каданова у жанрі фізичного театру. Режисер – Микола Набока.

17:00, «Стус» ‒ Другий вінок: Хор жіночих голосів української поезії.

Катерина Міхаліцина

Людмила Горова

Єлизавета Жарікова

Зоя Казанжи

Катерина Калитко

Галина Крук

Наталка Маринчак

Ольга Ольхова

Ганна Осадко

Олена Павлова

Марина Пономаренко

Ірина Божко

Ольга Новак

18:00, «Шевченко». Концерт гурту «Мертвий Півень».

9 листопада, неділя

13:00, «Шевченко» ‒ Цієї ночі сніг упав: вірші на передзимʼя.

Марʼяна Савка

Сергій Жадан

Галина Крук

Дмиро Лазуткін

Катерина Калитко

Ольга Ольхова

Павло Коробчук

Анна Малігон

Марина Пономаренко

14:00, «Франко» ‒ Покоління зі «Скрині»: Лишега та Чубай.

Віктор Морозов

Микола Рябчук

Галина Чубай

Модерує – Юрко Прохасько

15:00, «Франко» ‒ Свій серед своїх: розмова про Пако.

Олег «Джон» Сук

Віктор Морозов

Соломія Чубай

Марʼяна Савка

Модерує Анна Єкименко-Поліщук

15:00, «Стус» ‒ Перформативне читання поезії Аманди Ґорман з вистави «Ціна світла».

Львівський театр ім. Леся Курбаса

16:00, «Стус» ‒ Ворожбитки: Між віршами і заклинаннями.

Анна Малігон

Марина Пономаренко

Людмила Горова

Олена Павлова

17:00, «Франко» ‒ Василь Стус. Синій-синій птах. Музично-поетичний перформанс.

Читають: Оксана Цимбал, Ігор Задніпряний

Музикує: Володимир Бедзвін

19:00, «Шевченко» ‒ Тайра та Дмитро Лазуткін. Вірші з війни.

19:30, «Шевченко» – «Жадан І Собаки», концерт.