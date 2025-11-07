У Львові стартує фестиваль «Земля поетів»
Уже в друге у Львові відбудеться дводенний міжнародний фестиваль «Земля поетів». 8-9 листопада на території !FESTrepublic пройде понад 50 подій у чотирьох літературних локаціях, розташованих поруч: «Шевченко», «Франко», «Леся» і «Стус». Тут чекають понад 100 учасників. ZAXID.NET обрав лише декілька з них, не так для створення рейтингу, як для того, аби показати рівень фестивалю та не пропустити те, що аж ніяк не можна пропусити. Наш топ не означає, що інші події є менш цікавими.
Повну програму фестивалю дивіться тут. До локацій організовано безкоштовний трансфер. Традиційно автобуси йтимуть від Порохової Вежі (зі сторони вулиці В. Винниченка) до !FESTrepublic кожні пів години від 11:00 до 20:00.
8 листопада, субота
13:00, «Стус» ‒ Пасіонарії: Читання поетів-військових.
- Сергій Мартинюк
- Андрій Кириченко
- Сашко Обрій
- Ігор Мітров
- Артур Дронь
14:00, «Стус» ‒ Воїтельки: Читання поеток-військових.
- Тайра
- Єлизавета Жарікова
- Олена Герасим’юк
14:00, «Шевченко» ‒ SHErose. Поетичне читання.
- Тетяна Власова
- Наталка Білоцерківець
- Людмила Таран
- Наталка Маринчак
- Ольга Ольхова
- Ганна Осадко
- Зоя Казанжи
- Дзвінка Матіяш
- Катерина Міхаліцина
- Марія Шунь
- Світлана Поваляєва
Музикує – Сергій Гурін
15:00, «Шевченко» ‒ Дощ падає, діти ростуть. Вистава за віршами Артура Дроня та Олега Каданова у жанрі фізичного театру. Режисер – Микола Набока.
17:00, «Стус» ‒ Другий вінок: Хор жіночих голосів української поезії.
- Катерина Міхаліцина
- Людмила Горова
- Єлизавета Жарікова
- Зоя Казанжи
- Катерина Калитко
- Галина Крук
- Наталка Маринчак
- Ольга Ольхова
- Ганна Осадко
- Олена Павлова
- Марина Пономаренко
- Ірина Божко
- Ольга Новак
18:00, «Шевченко». Концерт гурту «Мертвий Півень».
9 листопада, неділя
13:00, «Шевченко» ‒ Цієї ночі сніг упав: вірші на передзимʼя.
- Марʼяна Савка
- Сергій Жадан
- Галина Крук
- Дмиро Лазуткін
- Катерина Калитко
- Ольга Ольхова
- Павло Коробчук
- Анна Малігон
- Марина Пономаренко
14:00, «Франко» ‒ Покоління зі «Скрині»: Лишега та Чубай.
- Віктор Морозов
- Микола Рябчук
- Галина Чубай
- Модерує – Юрко Прохасько
15:00, «Франко» ‒ Свій серед своїх: розмова про Пако.
- Олег «Джон» Сук
- Віктор Морозов
- Соломія Чубай
- Марʼяна Савка
- Модерує Анна Єкименко-Поліщук
15:00, «Стус» ‒ Перформативне читання поезії Аманди Ґорман з вистави «Ціна світла».
- Львівський театр ім. Леся Курбаса
16:00, «Стус» ‒ Ворожбитки: Між віршами і заклинаннями.
- Анна Малігон
- Марина Пономаренко
- Людмила Горова
- Олена Павлова
17:00, «Франко» ‒ Василь Стус. Синій-синій птах. Музично-поетичний перформанс.
- Читають: Оксана Цимбал, Ігор Задніпряний
- Музикує: Володимир Бедзвін
19:00, «Шевченко» ‒ Тайра та Дмитро Лазуткін. Вірші з війни.
19:30, «Шевченко» – «Жадан І Собаки», концерт.