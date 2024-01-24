Залізничний районний звільнив від покарання Миколу Л., який 21 жовтня 2023 року напав на працівника поліції в службовому автомобілі Toyota Prius. Тоді правоохоронці затримали чоловіка за статтею про дрібне хуліганство і їхали до одного з відділів поліції Львова. Справу розглядав суддя Андрій Кирилюк.

У матеріалах справи йдеться, що обвинувачений Микола Л. є уродженцем села Великі Глібовичі Львівського району. Чоловік вранці 21 жовтня 2023 року у коридорі багатоквартирного будинку ображав сусідку та погрожував їй фізичною розправою. Поліцейські склали на нього адмінпротокол. Вже у службовій машині чоловік спочатку погрожував, а згодом завдав поліцейському ударів по тулубу та голові. Микола Л. у суді повністю визнав свою провину та просив не карати його суворо.

Суд визнав чинним Миколу Л у насильстві щодо працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345, ч. 2 ст. 345 КК), але звільнив його від покарання, призначивши рік іспитового терміну. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.