Протягом 19 – 20 червня у Львові та ще 12 населених пунктах тимчасово призупинятимуть газопостачання через проведення ремонтних робіт. Про це повідомляє львівська філія «Газмережі».

Перелік населених пунктів та графік відновлення газопостачання:



Стрийське УЕГГ:

Сколе

село Нижня Стинава

село Любінці

село Довголука

село Воля-Довголуцька

село Монастирець

село Гірне

село Верхнє Синьовидне

село Нижнє Синьовидне

село Дубино

село Межиброди

Відключення газопостачання відбудеться 19 червня з 08:00, відновлення – 20 червня після 17:00, в міру виконання робіт.



Львівське УЕГГ:

вул. Старознесенська

вул. Польова

вул. Безкидська

вул. Тарасівська

вул. Золочівська

вул. Кордуби

вул. Почаївська

вул. Маруньки

вул. Монгольська

вул. Горліса-Горського

вул. Липківського Митрополита

вул. Самокиша

Газопостачання тимчасово вимикатимуть із 10:00 19 червня. Відновлення газопостачання відбудеться після 17:00, в міру виконання робіт.



Пустомитівське УЕГГ:



19 червня з 09:00 через проведення робіт на газопроводі високого тиску тимчасово вимкнуть газопостачання в селі Верхня Білка. Відновлення газопостачання відбудеться після 17:00, в міру виконання робіт.