У Львові та 12 населених пунктах протягом двох днів будуть відключення газу
Перелік населених пунктів та графік відновлення газопостачання 19-20 червня
Протягом 19 – 20 червня у Львові та ще 12 населених пунктах тимчасово призупинятимуть газопостачання через проведення ремонтних робіт. Про це повідомляє львівська філія «Газмережі».
Перелік населених пунктів та графік відновлення газопостачання:
Стрийське УЕГГ:
- Сколе
- село Нижня Стинава
- село Любінці
- село Довголука
- село Воля-Довголуцька
- село Монастирець
- село Гірне
- село Верхнє Синьовидне
- село Нижнє Синьовидне
- село Дубино
- село Межиброди
Відключення газопостачання відбудеться 19 червня з 08:00, відновлення – 20 червня після 17:00, в міру виконання робіт.
Львівське УЕГГ:
- вул. Старознесенська
- вул. Польова
- вул. Безкидська
- вул. Тарасівська
- вул. Золочівська
- вул. Кордуби
- вул. Почаївська
- вул. Маруньки
- вул. Монгольська
- вул. Горліса-Горського
- вул. Липківського Митрополита
- вул. Самокиша
Газопостачання тимчасово вимикатимуть із 10:00 19 червня. Відновлення газопостачання відбудеться після 17:00, в міру виконання робіт.
Пустомитівське УЕГГ:
19 червня з 09:00 через проведення робіт на газопроводі високого тиску тимчасово вимкнуть газопостачання в селі Верхня Білка. Відновлення газопостачання відбудеться після 17:00, в міру виконання робіт.