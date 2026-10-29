У Львові змінюють правила туристичного збору

У Львові запровадять новий спосіб сплати туристичного збору для гостей, які орендують квартири, апартаменти, хостели та інше житло для короткострокового проживання. Для кожного помешкання створять окремий QR-код, за допомогою якого туристи зможуть самостійно сплатити збір. Відповідне рішення ухвалила Львівська міська рада у четвер, 29 жовтня.

Згідно з ухвалою, функції податкового агента зі справляння туристичного збору виконуватиме комунальне підприємство «Центр розвитку туризму м. Львова». Воно прийматиме платежі та перераховуватиме кошти до бюджету Львівської громади.

Як пояснила директорка департаменту економічного розвитку Львівської міськради Інна Свистун, у готелях туристичний збір зазвичай включають у рахунок за проживання, після чого заклади перераховують кошти до бюджету. Натомість у сегменті короткострокової оренди житла адмініструвати такі платежі складніше.

«Для кожного апартаменту, хостелу чи іншого місця проживання буде окремий QR-код, який розміщуватиметься безпосередньо в помешканні. Коли турист приїжджатиме, він зможе зручно сплатити збір під час поселення», – розповіла Інна Свистун.

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Як сплачуватимуть туристичний збір через QR-код?

Для кожного помешкання, яке долучиться до нового механізму, створять індивідуальний QR-код, прив’язаний до конкретної адреси. Його розміщуватимуть у житлі, де зупиняються туристи. Збір потрібно буде сплатити до початку проживання. За інформацією міськради, додаткової комісії за платіж не стягуватимуть. Якщо людина вже сплатила туристичний збір за відповідний період і має підтвердження, повторно платити не потрібно. Для готелів та інших закладів, які вже справляють туристичний збір за чинною процедурою, нічого не зміниться.

У 2025 році до бюджету Львівської громади надійшло майже 35 млн грн туристичного збору. За словами Інни Свистун, торік місто вирішило спрямовувати 10% цих надходжень на розвиток туристичної інфраструктури. Кошти використовують, зокрема, для створення та розвитку об’єктів, які приваблюють відвідувачів.

Яким є туристичний збір у Львові?

Новий механізм не змінює розміру туристичного збору. У 2026 році для громадян України він становить від 25,94 до 43,24 грн за добу залежно від вартості проживання. Для іноземців ставка становить 86,47 грн за добу.

Туристичний збір – це місцевий податок, який сплачують люди, що тимчасово проживають у закладах розміщення та інших визначених законодавством помешканнях. Від його сплати звільнені окремі категорії громадян. Надходження спрямовують до бюджету Львівської громади.