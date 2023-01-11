Боєприпаси знайшли під час демонтажу стелі

Неподалік центру Львова, в будинку на вул. Ольги Басараб, під час демонтажу стелі виявили гранату і набої до стрілецької зброї часів Другої світової війни. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області.

Гранату знайшли 10 січня в цокольному приміщенні триповерхового житлового будинку. На місце події прибула оперативна група. В результаті огляду підозрілої знахідки фахівці встановили, що знайдені предмети схожі на ручну гранату О-23 та набої до стрілецької зброї часів Другої Світової війни.

Місце, де знайшли гранату і набої

За фактом виявлення боєприпасів повідомлено правоохоронні органи та подано термінову заявку до 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України на вилучення та знищення.

Головне управління ДСНС України у Львівській області нагадує, що боєприпаси часів війни, незважаючи на розміри та вік, вкрай небезпечні. Рятувальники закликають громадян в жодному разі не торкатися підозрілих предметів і не підпускати до нього людей. Про знахідку потрібно терміново повідомити в Службу порятунку за номером «101».