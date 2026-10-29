У Львові в Університетській лікарні оперують лікарі зі США та Британії
Новини Львова від ZAXID.NET за 29 жовтня
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У четвер, 29 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Нарешті буде тепло. У Львові стартує опалювальний сезон для містян.
- Переймає досвід України. Польський чемпіон світу з перегонів FPV-дронів навчається в Dronarium Academy.
- Американська місія у Львові. Іноземні фахівці оперують в Університетській лікарні.
- Три роки «(Не) до краси». У Львові підбили підсумки проєкту, який допомагає жінкам відновлюватися після травм.
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