На вечорі оголосять наступну столицю молоді

28 листопада у Львові відбудеться церемонія нагородження Молодіжної столиці Європи 2028. У цей день Львів передасть ключ молодіжного руху місту Тромсе (Норвегія), а Європейський молодіжний форум оголосить місто-переможця титулу 2028 року. Цей день підсумує рік, упродовж якого Львів був Молодіжною столицею Європи 2025.

Як розповідають організатори, під час форуму Молодіжної столиці Європи відбудуться презентації найважливіших ініціатив року, експертні панелі, знайомство з історіями успіху та партнерствами молодіжних спільнот і міжнародних інституцій.

Програма форуму:

9:30 – реєстрація учасників;

10:00–10:50 – урочисте відкриття;

11:00–12:10 – панельна дискусія «А що по людському капіталу: молодь на часі?»;

12:30–13:30 – панельна дискусія «Від реакції до системності: еволюція волонтерства в Україні під час війни»;

13:40–14:40 – бліц-інсайти проєктів Молодіжної столиці Європи 2025;

Спікери ознайомлять з головними проєктами і здобутками року Молодіжної столиці Європи 2025, поділяться реальними прикладами впливу та розкажуть про ініціативи, реалізовані у співпраці з громадами України та Європи.

Член міжнародної спільноти The Complete Freedom of Truth та представник організації Opera Circus, яка спільно з українськими партнерами розвиває підхід Trauma Attuned Art Therapy Франческо Піппареллі поділиться досвідом створення артпросторів для зцілення та підтримки молоді, а також розповість, як мистецтво обʼєднує Україну, Велику Британію та Європу. Він реалізував міжнародний артрезиденційний проєкт Art, Youth and A Shared Peace.

15:00–15:50 – панельна дискусія «Визнання, підтримка і розвиток: чому інвестують в молодь»;

15:50-16:20 – презентація: нова цікава історія.

На форумі працюватиме маркет громадських організацій, бізнесів, простір з інтерактивами, фудкортами та активностями від міжнародних інституцій. Також відбуватимуться круглі столи, презентації, підписання меморандумів та робочі зустрічі з партнерами.

Форум триватиме з 9:30 до 17:00 на території Lem Station (вулиця Дмитра Вітовського, 57). Зареєструватися можуть усі охочі.

Завершальним етапом форуму стане оголошення міста, яке отримає титул Молодіжної столиці Європи у 2028 році. Церемонія відбуватиметься за спеціальними запрошеннями, але буде доступна онлайн-трансляція о 18:00.

Нагадаємо, у 2022 році Львів першим українським містом став Молодіжною столицею Європи. З 2018 року у місті відкривали сучасні молодіжні центри, створили мережу ТВОРИ!, започаткували великі всеукраїнські фестивалі та конференції – Молодвіж, Dysarium, День молоді та інші. Упродовж 2025 року команда мережі ТВОРИ! реалізувала понад сотню подій та ініціатив: форуми, фестивалі, дослідження, відкриття нових молодіжних просторів і розбудову мережі громад, що працюють із молоддю.