У Львові з 2 по 7 жовтня відбудеться міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев-2025». Він пройде під гаслом «Класика. Експеримент. Незламність».

«У війні ми не втрачаємо права мріяти, творити й ділитися енергією мистецтва. Саме тому ми обрали гасло "Класика. Експеримент. Незламність“ – щоб наголосити: ми бережемо традицію, шукаємо нові форми і водночас залишаємося стійкими», – наголошують організатори.

36 років тому «Золотий лев» починався як експеримент, але він давно переріс у традицію. І ця традиція стала символом єднання – митців, глядачів, міст і країн. У програмі фестивалю 21 вистава. Учасниками цьогорічного фестивалю є Миколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії, Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Тараса Шевченка, Чернігівський молодіжний театр, Харківський державний академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка «Березіль», Вінницький обласний академічний музично-драматичний театр ім. Миколи Садовського, Волинський академічний обласний театр ляльок, Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. Миколи Куліша, Київський «Пароль: Театр». Традиційно до програми фестивалю долучаються і львівські театри.

Серед міжнародних гостей в рамках фестивалю «Золотий лев» реалізується партнерський проєкт з театральною формацією «Тепер Вдих І Лети» (м. Прага, Чехія). На фестивалі цей театр представить три своїх постановки: «Мініатюри», «І люди живуть. Абдул» та прем’єру «Занадто різні світи».

Окрім показу вистав на фестивалі відбудеться чотириденна творча майстерня від керівника театру «Тепер Вдих і Лети», актора, перформера та режисера Давида Зелінки. З 2 по 4 жовтня впродовж 4-х годин триватимуть театральні тренінги, а вже 5 жовтня відбудеться фінальний перформанс майстерні та його обговорення.

Військові можуть відвідати вистави фестивалю безкоштовно. Упродовж фестивалю проходитиме благодійний аукціон на підтримку Збройних Сил України, зокрема для 35 окремої морської піхоти ЗСУ. Вистави відбудуться в театрах Львова. На всіх локаціях є безпечні укриття.

Програма фестивалю «Золотий лев ‒ 2025»

2 жовтня, четвер

11:00-15:00 Театральні тренінги від Давида Зелінки (театр «Воскресіння»)

18:00 Львівський академічний театр імені Леся Курбаса з виставою «Ціна світла» Аманди Ґорман в постановці Володимира Кучинського (театр Курбаса)

18:00 Львівський академічний обласний театр ляльок з виставою «Казка про Мару» Ліни Костенко в постановці Яни Титаренко (театр ляльок)

18:30 Театралізоване відкриття Міжнародного театрального фестивалю «Золотий лев-2025» (театр «Воскресіння»)

18:30 Львівський академічний театр «Воскресіння» з виставою «Урок»» Ежена Йонеско в постановці Алли Федоришиної (на головному фото. театр «Воскресіння»)

3 жовтня, п’ятниця

11:00-15:00 Театральні тренінги від Давида Зелінки (театр «Воскресіння»)

17:00 «Пароль: Театр» (м. Київ) з виставою «Жива і мертва» Луїджі Піранделло (театр «Воскресіння»)

17:30 Театр ім. Марії Заньковецької з виставою «Марія Заньковецька. Заручена зі сценою» в постановці Ігоря Білиця (театр ім. Марії Заньковецької)

18:00 Миколаївський театр драми та музичної комедії з виставою «Старший брат» Марини Смілянець в постановці Сергія Чверкалюка (театр ляльок, нижній зал)

18:00 Перший академічний український театр для дітей та юнацтва з виставою «Все буде добре» Наталії Уварової в постановці Лариси Діденко (Перший театр)

20:00 Театр «Тепер Вдих і Лети» (Прага, Чехія) з виставою «Занадто різні світи» за мотивами роману Н. Мартін «Вірити у звірів» в постановці Давида Зелінки (театр «Воскресіння»)

4 жовтня, субота

11:00-15:00 Театральні тренінги від Давида Зелінки (театр «Воскресіння»)

17:00 Черкаський музично-драматичний театр ім. Тараса Шевченка з виставою «Фрекен Жюлі» Августа Стріндберга у постановці Станіслава Садаклієва (театр «Воскресіння»)

18:00 Театр «Око» (Львів) з концертом про співачку Квітку Цісик «Наша Квітка» Марини Смілянець у постановці Дмитра Захоженка (будинок офіцерів)

20:00 Театр «Тепер Вдих і Лети» (Прага, Чехія) з виставою «Мініатюри» в постановці Давида Зелінки (театр «Воскресіння»)

5 жовтня, неділя

12:00 Львівський театр естрадних мініатюр « люди, і ляльки» з виставою "Ведмедик і Тигрик у пошуках щастя» Яноша в постановці Олекся Кравчука (театр «І люди, і ляльки)

14:00 Фінальний перформанс майстерні від Давида Зелінки (театр «Воскресіння»)

17.:00 Чернігівський молодіжний театр з виставою «Гетьман» Людмила Старицька-Черняхівська в постановці Романа Покровського (театр «Воскресіння»)

19:00 Харківський драматичний театр імені Тараса Шевченка «Березіль» з виставою «Психи» Наталії Ігнатьєвої в постановці Оксани Стеценко (Перший театр)

20:00 Театр «Тепер Вдих і Лети» (Прага, Чехія) з виставою «І люди живуть. Абдул» в постановці Давида Зелінки (театр «Воскресіння»)

6 жовтня, понеділок

14:00 Сценічні читання п’єси «Атентат» Богдана Стельмаха (театр «Воскресіння»)

18:00 Вінницький музично-драматичний театр ім. Миколи Садовського з виставою «Ці вільні метелики» Леонарда Герша у постановці Оксани Бандури (театр «Воскресіння»)

19:00 Львівський центр «Слово і голос» з виставою «Політ птахів» у постановці Наталії Половинки (театр «Слово і Голос»)

7 жовтня, вівторок