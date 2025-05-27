У Львові відкрили оновлений навчальний центр із військової медицини та медицини катастроф
Новини Львова від ZAXID.NET за 27 травня
У вівторок, 27 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
Надавати допомогу в умовах війни. У Львові відкрили оновлений навчальний центр із військової медицини та медицини катастроф.
Без гарячої води – два тижні. На Левандівці та у Рясному тепловики розпочинають другий етап гідравлічних випробувань.
Агітували втікати в СЗЧ і вивозили за кордон. Нацполіція викрила масштабну схему на території шести областей.
Засідання з виїздом на місце. Комісія з Ратуші зустрілася з мешканцями Котляревського, які вимагають заборонити незаконне будівництво.
Врятувати допоміг Da Vinci. У лікарні святого Миколая вперше виконали операцію Касаї на роботизованій платформі.