У вівторок, 27 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Надавати допомогу в умовах війни. У Львові відкрили оновлений навчальний центр із військової медицини та медицини катастроф.

Без гарячої води – два тижні. На Левандівці та у Рясному тепловики розпочинають другий етап гідравлічних випробувань.

Агітували втікати в СЗЧ і вивозили за кордон. Нацполіція викрила масштабну схему на території шести областей.

Засідання з виїздом на місце. Комісія з Ратуші зустрілася з мешканцями Котляревського, які вимагають заборонити незаконне будівництво.