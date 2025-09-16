У вівторок, 16 вересня, у Львові на Площі Ринок відкрили вуличну експозицію «Щоденник Георгія Ґонґадзе», підготовлену Премією імені Георгія Ґонґадзе. Участь у відкритті взяли журналістка, медіаменеджерка, лауреатка Премії Ґонґадзе-2024 Тетяна Трощинська та медіакритик, креативний директор Lviv Media Forum Отар Довженко. «Завдяки цій експозиції люди, які не знали Георгія особисто, можуть більше про нього довідатись і зрозуміти. Яким він був, яким бачив Україну свого часу, про яку Україну мріяв і за яку боровся», – сказав Отар Довженко. Такі ж виставки сьогодні відкрили у Києві та Одесі. Експозиції можна буде оглянути до 22 вересня. Нагадаємо, 16 вересня – День пам’яті журналіста Георгія Ґонґадзе.