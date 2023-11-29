«Пласт» у Краматорську, 2020 рік

У Львові відновлює роботу осередок «Пласту» з Краматорська, що на Донеччині. Наразі пластуни набирають до гуртка хлопців, віком 10-11 років, які через війну евакуювалися до Львова. Перші збори для батьків, чиї діти готові доєднатися до станиці «Краматорськ», відбудуться 1 грудня. Про відновлення станиці повідомив один з виховників краматорського осередку «Пласту» Денис Папін.

«Головна мета роботи нашої станиці має полягати у допомозі дітям, яких Росія позбавила домівки. У 2014 році я відчув як це втратити друзів, частину родини та дім [Денис родом з Горлівки]. У новій школі у Краматорську мені не вдавалось знайти спільну мову серед однолітків, а у "Пласті" я знайшов справжніх друзів, тут мене сприймали таким як я є і дали можливість розвиватись. І в цих дітей-переселенців, які не є в "Пласті", у них такі самі проблеми. Тобто їм треба допомогти стати впевненими, знайти себе й соціалізуватися», – розповів Денис Папін у коментарі «Суспільне Донбас».

Пластун анонсував набір хлопців віком 10-11 років до свого гуртка у Львові. Перша зустріч з батьками, чиї діти хочуть долучитися до організації, відбудеться 1 грудня о 17:30 в приміщенні школи «Мрій Дій», що на вулиці Угорській, 12Е. Організатори відповідатимуть на всі питання щодо виховання дітей у «Пластуі». Телефон для довідки – 0956498519.

До роботи з дітьми залучатимуть виховники з пластових осередків Краматорська та Львова – Наталю Попову, Ігоря Олексюка та Павла Лобінського. За словами Дениса Папіна, пластові сходини відбуватимуть раз на тиждень.

«На сходинах вчитимемось виживати в дикій природі. Це вміння розвести вогнище, знайти питну воду та їжу, збудувати укриття та захиститись від хижих тварин. Крім того, вивчатимемо історію, культуру та традиції України, багато мандруватимемо, волонтеритимемо», – зазначив пластун.

Додамо, що у Краматорську на Донеччині «Пласт» існує понад 25 років. На початку 2021 року станиця налічувала приблизно 40 вихованців.